Советский и российский музыкант Алексей Лебединский, выступающий под псевдонимом Профессор Лебединский, заявил в интервью украинским СМИ, что Москва должна попросить прощения у Киева и «поклониться в ноги».

«Безусловно, Россия как государство должна попросить прощения у Украины, вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги в знак признания всех преступлений, которые натворила в отношении Украины», – заявил он в интервью изданию «Обозреватель».

По его словам, Россия также должна «максимально компенсировать убытки» Украины.

Певец добавил, что хочет переехать на Украину, так как в США «все чужое».

Профессор Лебединский – советский и российский музыкант, получил известность благодаря песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». В 2014 году эмигрировал в США, периодически бывает на Украине.

Отметим, вопреки заявлениям певца, Россия не захватывала украинские территории: Крым вернулся в состав нашей страны по результатам референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией, а конфликт в Донбассе начался из-за политики украинских властей, притеснявших русскоязычных граждан страны. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.