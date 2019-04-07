В работе Системы быстрых платежей произошел сбой

Банк России проинформировал граждан о технических проблемах при операциях в Системе быстрых платежей, разработанной с целью борьбы с «зарплатным рабством», сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Банк России информирует, что 7 апреля с 06.40 наблюдаются технические проблемы при осуществлении отдельных операций в рамках Системы быстрых платежей», – говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Уточняется, что проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.

В ЦБ пообещали сообщить, когда работа сервисов будет восстановлена в полном объеме.

Система быстрых платежей, разработанная Банком России, была запущена 28 февраля для всех клиентов банков-участников. Она позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, клиентом какого банка являются отправитель и получатель перевода.

В российских банках сообщали, что возможность переводить зарплату по номеру телефона работника может стать действенным способом для борьбы с «зарплатным рабством», однако вопрос нужно тщательно проработать, чтобы избежать возможных проблем.