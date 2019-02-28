Система перевода денег по номеру телефона заработала в России

Система быстрых платежей, позволяющая переводить друг другу деньги по номеру телефона, с 28 февраля станет доступной для всех клиентов банков-участников.

ЦБ установил на 2019 год нулевую комиссию для самих банков, поэтому для клиентов на первоначальном этапе переводы тоже будут бесплатными. В дальнейшем ЦБ и Федеральная антимонопольная служба будут следить за тем, чтобы банки не завышали свои тарифы.

Систему в тестовом режиме опробовали клиенты 12 участников платежного рынка – Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», платежный сервис Qiwi, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

Хотят присоединиться к системе и подали заявки еще 98 банков. ЦБ считает, что участие в системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых игроков, и рассчитывает, что они присоединятся к ней до конца года. Сбербанк параллельно развивает свою систему денежных переводов по номеру телефона, к ней уже присоединились «Тинькофф банк» и Совкомбанк. Крупнейший российский банк допустил подключение к своей системе и других участников, о таком интересе, в частности, сообщил банк «Хоум кредит», передает РИА «Новости».

В то же время участвовать в системе денежных переводов ЦБ крупнейший российский банк пока не спешит: глава Сбербанка Герман Греф в январе говорил, что будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения к ней, однако считает эту меру «лишним шагом».

ВТБ, напротив, активно участвует в системе быстрых платежей. На старте проекта переводы для физлиц будут бесплатными, сообщили в пресс-службе банка. Тестировать сервис банк начал уже в декабре прошлого года и готов с 28 февраля предоставлять его всем своим клиентам, заявила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Аналогичной позиции придерживаются Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и банк «Русский стандарт». Росбанк до 1 июня 2019 года будет осуществлять переводы без комиссии для пользователей. Промсвязьбанк принял решение не взимать комиссию по переводам с дебетовых карт до 1 июня. В пресс-службе Qiwi сообщили, что на первом этапе работы системы будут предоставляться услуги по пополнению карт «Совесть» без комиссии.