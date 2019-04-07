В подмосковном Одинцово загорелся «Голицын клуб»

Гостинично-развлекательный комплекс «Голицын клуб» в Одинцово Московской области загорелся на площади 700 квадратных метров, сообщил представитель экстренных служб области.

«Пожар возник в загородном комплексе «Голицын клуб», площадь возгорания составила 700 квадратных метров», – передает его слова РИА «Новости».

В здании в этот момент находились только три охранника.

Позже представитель экстренных служб сообщил, что пожар в здании локализован на площади 300 квадратных метров.