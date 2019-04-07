Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий, комментируя намерение клуба разорвать контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, отметил, что публичный статус налагает на футболистов дополнительные обязательства, «потому что они являются примером для простых мальчиков».

Галицкий подчеркнул, что руководство футбольного клуба «Краснодар» было обязано отреагировать на инцидент в московском кафе, передает РИА «Новости».

«У нас 11 тыс. воспитанников (в академии). Они должны знать, что с тех из них, кто станет футболистом, не будут спрашивать так, как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков. За это им платят такие деньги. Если они думают, что они живут в обществе и свободны от него, то надо к классику обращаться», – сказал Галицкий в интервью Елизавете Осетинской.

«Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь. Эти 11 тыс. мальчиков, ложась спать, думают о тебе как о кумире. Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека. Мы обязаны отреагировать», – подчеркнул президент «Краснодара».

«Я не желаю Павлу зла, хочу, чтобы для него все побыстрее закончилось. Но они должны понимать, что мы будем всегда реагировать в таких случаях, когда это будет касаться такой поведенческой модели», – добавил Галицкий.

«Оказаться в тюрьме я никому бы не пожелал, кроме, наверное, тех, кто совершил что-то очень плохое. Наверное, что-то в жизни он (Мамаев) делал так, что это туда его привело. Я думаю, для него это тяжелый урок», – отметил президент «Краснодара».

Напомним, в среду Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые проходят по делу о нападении на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Кокорин и Мамаев признали свою вину частично.

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым, которые за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей.

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