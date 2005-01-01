Тарасова послала футболиста «Зенита» к черту

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на слова бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Константина Зырянова, который назвал фигурное катание «адским спортом».

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Его кто-то спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошел к чертовой матери – и все!» – приводит слова Тарасовой НСН.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

За Елизавету Туктамышеву

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Такая реакция тренера была вызвана недавним интервью футболиста на Youtube-канале LOOKYANOV, где он заявил, что карьера спортсменов в фигурном катании длится недолго, и они быстро становятся никому не интересны.

«Да вы что, это кошмарный вид спорта! В 18 лет человек там закончен. Он уже никому не нужен. Ну куда? Каролина Костнер соревновалась в 30? Это совсем исключение из правил. Катаются в основном девочки. То же самое с гимнастикой. Уже в 16 лет все – на пенсию надо выходить, потому что другие подпирают – более маленькие и стройненькие, которые могут добиваться медалей. Адский спорт!», – заявил футболист.

В настоящий момент Константин Зырянов тренирует молодежный состав петербургского клуба «Зенит». Он является трехкратным чемпионом России по футболу в составе «Зенита», а также обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы-2008.

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