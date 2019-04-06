Пушков прокомментировал поражение Украины в ВТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал поражение Украины в торговом споре с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о транзитных перевозках украинских товаров.

«Странно, что в Киеве расстроены: хотели Евроассоциацию – получили ее», – написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что «теперь либо надо следовать нашим правилам, либо возить товары кораблями в Европу по Черному морю».

«Быстро, выгодно, удобно! Успехов», – добавил он.

Напомним, с 1 января 2016 года был установлен особый порядок ввоза украинских товаров в Казахстан, следующих транзитом через территорию России: товары с территории Украины для казахстанских получателей перемещаются только через установленные пункты пропуска, по особому маршруту следования, а также под таможенным сопровождением и установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. Позже требования были распространены и на Киргизию.

Около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию коснулись введенные Россией ограничения.

В сентябре 2016 года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров.

В апреле 2019 года стало известно, что Украина проиграла торговый спор с Россией по делу о транзитных перевозках украинских товаров.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что данное решение добавляет веса аргументам России в споре с США по пошлинам на сталь и алюминий.