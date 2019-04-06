Лавров напомнил о недопустимости обстрелов Израилем территории Сирии

Россия исходит из необходимости неукоснительного уважения суверенитета Сирии и недопустимости обстрелов сирийской территории со стороны Израиля, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Лавров подчеркнул, что в Москве исходят «из необходимости неукоснительного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии», передает ТАСС.

«Выступаем против превращения территории этой страны в арену вооруженного противостояния между различными региональными игроками», – заявил глава МИД России.

«Изменений в нашей принципиальной позиции относительно обстрелов сирийской территории нет. Всегда четко высказывали свое отношение на этот счет», – сказал Лавров в ответ на соответствующий вопрос.

«В контактах со всеми заинтересованными сторонами подчеркиваем важность предотвращения всплесков напряженности и опасной эскалации ситуации в Сирии, чреватых негативными последствиями не только для соседних стран, но и для Ближневосточного региона в целом», – указал глава МИД.

Министр подчеркнул, что Россия в сотрудничестве с Ираном и Турцией способствовала созданию зоны деэскалации на юге и юго-западе Сирии. «Теперь эти районы находятся под контролем сирийского правительства. Порядок и законность там помогает обеспечивать российская военная полиция», – напомнил Лавров.

Напомним, в прошлый понедельник президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В Кремле выразили сожаление в связи с решением США по Голанам. МИД назвал заявление Трампа о статусе Голан нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД