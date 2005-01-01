Украинские раскольники обвинили Вселенский патриархат во лжи

Константинопольский патриархат направил «Православную церковь на Украине» по ложному пути, заявил Валентин Шибаев, так называемый митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, служащий в раскольническом «Киевском патриархате» Украины, параллельно существующим с получившей томос «ПЦУ».

«На наших глазах и с нашим невольным участием произошел церковный переворот. Обманом сменили не только предстоятеля церкви, но и саму церковь направили по какому-то лживому пути, сделали ложь началом ее бытия», – написал он на своей странице в Facebook. Позднее сообщение было продублировано на официальном сайте «Киевского патриархата».

Шибаев отметил, что «святые каноны православной церкви» были заменены «чьей-то человеческой, не лишенной греховности волей».

«Вся подготовка к этим уже совершившимся событиям велась в каком-то тайном шушуканье между окружением патриарха-митрополита Епифания, архиепископами Евстратием и Агапитом», – пожаловался «митрополит» так называемого Киевского патриархата.

По его словам, до «объединительного собора» Константинопольский патриарх лгал им о том, что у «новой украинской церкви» будет два предстоятеля, а принятый в итоге устав «оказался совсем не похожим на обещанный».

«Лгали о том, что будет сразу собран поместный собор ПЦУ для урегулирования всех сомнительных вопросов бытия Церкви. Лгали и лгут о положении диаспоры – она все же отходит к Вселенскому Патриарху или просто в небытие», – рассказал Шибаев, отметив, что эти вопросы не форсируются и ждут, чтобы все «немного утряслось». «Тогда без объяснений [раскольников «Киевского патриархата»] выставят за дверь, а пока мы должны не спеша собирать свои вещи», – отметил он.

Кроме того, пожаловался «митрополит», «КП» сейчас приписывается «прямое непослушание Вселенскому патриарху». «Мы, дескать, в нарушение собственного устава, сами не хотим быть в юрисдикции Вселенского патриарха».

Напомним, на Украине в настоящее время существуют две непризнанные церковные структуры – так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая томос от Константинопольского патриарха Варфоломея, и «Православная церковь Киевского патриархата», возглавляемая раскольником Филаретом.

Филарет в марте требовал изменить устав ПЦУ. Он также говорил, что томос об автокефалии был дан не «Православной церкви Украины», а именно Киевскому патриархату, в связи с чем призвал сделать все ради «искоренения ПЦУ». Также Филарет заявил, что «Православная церковь Украины» должна быть переименована.

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