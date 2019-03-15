Филарет потребовал изменить устав ПЦУ

«Патриарх Киевский» Филарет выразил недовольство уставом «Православной церкви Украины», который был составлен в Константинополе, и предложил изменить его.

«Мы сейчас пользуемся этим уставом, греческим уставом. Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять Устав нашей церкви», – сказал Филарет в интервью изданию «Главком».

Особенно важным Филарет назвал изменение количества постоянных членов Синода. «Нужно не три, как сейчас, а больше, где-то 12. Для других останется возможность поочередно быть временными членами Синода», – сказал он, добавив, что постоянными членами Синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, чтобы вся Украина была представлена в Синоде постоянными членами.

При этом Филарет не видит предпосылок для конфликта с Константинополем из-за возможной смены устава. «Они нам сказали так: пока принимайте этот устав, который мы вам предлагаем, а когда получите томос, вы автокефальная церковь и вы принимайте такой устав, который нужен вам», – заявил Филарет.

В январе Филарет заявил, что томос об автокефалии был дан не «Православной церкви Украины», а именно Киевскому патриархату, в связи с чем призвал сделать все ради «искоренения ПЦУ». Также Филарет заявил, что «Православная церковь Украины» должна быть переименована.