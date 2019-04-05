«Мосгортранс» объяснился по поводу шутки над пассажиром

«Мосгортранс» стремится уйти от формального общения с пассажирами в своем Twitter-аккаунте, поэтому иногда позволяет себе пошутить, заявил руководитель пресс-службы госпредприятия Дмитрий Глухов.

Так он прокомментировал обвинения в адрес предприятия в ответ на жалобы пользователей.

«В социальных сетях мы общаемся просто и лаконично. Действительно, иногда шутим. При этом регулярно отвечаем на вопросы подписчиков, изучаем их предложения, даем обратную связь. За все время существования нашего проекта в Twitter – это чуть больше года – мы отработали более двух тысяч различных комментариев и предложений. Стараемся всегда помогать пассажирам, решаем возникшие сложности», – сказал Глухов РИА Новости.

По его словам, предприятие провело проверку в связи с жалобой москвича об увеличенных интервалах движения автобусов. Данные о задержке транспорта не подтвердились, только на некоторых рейсах автобусы задерживались на 5–15 минут из-за дорожной ситуации.

«Убеждены, государственная транспортная компания может быть открытой и дружелюбной. Twitter-аккаунт «Мосгортранса» – это попытка быть менее формальными, а значит – ближе к пассажиру», – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в соцсетях пользователь Twitter опубликовал пост с жалобой на долгие интервалы движения столичного автобуса. Сотрудники «Мосгортранса» в ответ пошутили, указав на грубую орфографическую ошибку пользователя. При этом никаких комментариев по поводу задержек общественного транспорта предприятие так и не дало.