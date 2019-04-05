Мужчина пожаловался в прокуратуру на фем-кафе

Прокуратура Санкт-Петербурга рассматривает обращение россиянина, который пожаловался на работу кофейни для женщин «Симона», куда не пускают мужчин.

«Прокуратура Адмиралтейского района рассматривает обращение гражданина по вопросу деятельности кафе «Симона». Автору обращения будет дан ответ в установленном порядке», – сообщил РИА Новости представитель городского надзорного ведомства.

Ранее одна из основательниц кафе для женщин Леда Гарина сообщила, что прокуратура вызвала ее на допрос из-за дискриминации мужчин.

The Village связывает вызов в прокуратуру с жалобой пользователя Twitter Max, который еще 5 февраля опубликовал текст заявления в это ведомство. В нем он писал о кофейне для женщин «Симона», в которую допускают только мужчин.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о ситуации, когда молодые активисты патриотического движения «Сеть» 8 марта пришли в фем-кафе «Симона», чтобы «поздравить женщин с праздником», после чего их попросили удалиться.