Мужчина пожаловался в прокуратуру на фем-кафе

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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
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Украина стала слабым местом врагов Трампа

Когда Байден весной 2014 года прибыл в Киев, его сразу усадили в кресло президента УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Главный времен Барака Обамы американский куратор Украины рискует получить от бывших подопечных удар в спину. Когда-то Киев с восторгом ловил каждое его слово, а теперь местные правоохранители, похоже, собираются слить генпрокурору США компромат на коррупционный бизнес сына Джо Байдена. «Украинский кейс» на глазах губит мечты Байдена стать 46-м президентом США. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
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Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
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Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
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            Мужчина пожаловался в прокуратуру на фем-кафе

            5 апреля 2019, 13:30

            Текст: Евгения Шестак

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            Прокуратура Санкт-Петербурга рассматривает обращение россиянина, который пожаловался на работу кофейни для женщин «Симона», куда не пускают мужчин.

            «Прокуратура Адмиралтейского района рассматривает обращение гражданина по вопросу деятельности кафе «Симона». Автору обращения будет дан ответ в установленном порядке», – сообщил РИА Новости представитель городского надзорного ведомства.

            Ранее одна из основательниц кафе для женщин Леда Гарина сообщила, что прокуратура вызвала ее на допрос из-за дискриминации мужчин.

            The Village связывает вызов в прокуратуру с жалобой пользователя Twitter Max, который еще 5 февраля опубликовал текст заявления в это ведомство. В нем он писал о кофейне для женщин «Симона», в которую допускают только мужчин.

            Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о ситуации, когда молодые активисты патриотического движения «Сеть» 8 марта пришли в фем-кафе «Симона», чтобы «поздравить женщин с праздником», после чего их попросили удалиться.


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