Не надо лезть туда, где вам не рады

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Псковской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Почему Порошенко разонравился националистам

«Национальный корпус» пообещал стать незваной массовкой на митингах Порошенко – и срывать ихФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...

Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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            Сергей Худиев

            Не надо лезть туда, где вам не рады

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 12 марта 2019, 11:36

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            В день 8 марта молодые активисты патриотического движения «Сеть» явились в  фем-кафе «Симона», чтобы «поздравить женщин с праздником». Особенность этого кафе в том, что в определенные часы – с 11 до 19 – в него допускают только женщин. Или «трансгендеров» – биологических  мужчин, которые «идентифицируют себя как женщины». Поэтому молодых людей решительно попросили удалиться. Они, однако, расставили принесенные с собою тюльпаны, потом один из них произнес краткую речь, и только после этого они стали уходить. В этот момент одна из женщин брызнула из перцового баллончика. Все это снималось и потом оказалось в интернете.

            Этот эпизод сам по себе нельзя назвать трагическим (все, в конце концов, живы и здоровы), но он выдает определенную проблему. Проблему, которая состоит именно том, что люди не видят в таком поведении проблемы. И это говорит об утрате одной очень важной для нормального функционирования общества ценности. Деликатности.

            Это способность ощущать то, что называется словом «неловкость» или «неудобство». Не в смысле неудобства сидения на заборе, а в смысле переживания, которое отличает человека, называемого «деликатным» или, как еще говорили, воспитанным. Это уважение к чужой приватности как обязательное проявление уважения к чужой личности. Одно из проявлений деликатности – не лезть туда, куда не просят.

            Вторгаться к чужим людям, которые тебя не звали, особенно к людям противоположного пола, – это «неловко». Воспитанные люди в таких случаях испытывают сильное неудобство. Настолько сильное, что они так не поступают.

            Воспитанность – это способность спокойно воспринимать чужое «нет». Люди имеют право тебе отказать, и это нормально. Это часть естественного, даже дружеского взаимодействия – я уважаю ваше пространство, вы уважаете мое, мы нормально общаемся там, где мы свободно пожелали выйти друг другу навстречу. Приглашение в гости, как акт дружеской приязни и открытости, возможен только там, где люди вольны в своем личном пространстве. Когда они могут и не принимать вас, но, по свободному расположению, решили принять.

            Фото: Петр Ковалев/ТАСС

            Люди обладают свободой ассоциаций – они могут не звать меня на свою вечеринку и не приглашать в свой клуб. Они могут выставлять условия для принадлежности к своему клубу. Они могут отказать мне по самым разным причинам. Потому что я не служил в их полку. Потому что я не вегетарианец. Потому что я не разделяю каких-то дорогих им политических, религиозных или моральных убеждений. Потому что я внушил тяжкие подозрения их фейс-контролю. Просто потому, что ну не нравлюсь я им, и все. Общение, принятие, любовь и дружество – это дар, который мне не обязаны дарить; именно это и делает дар ценным.

            Ирония ситуации с кафе «Симона» в том, что в целом современный феминизм является частью движения, которое в США (откуда оно родом) обозначается как «прогрессивный либерализм» и борется со всяческой дискриминацией и угнетением меньшинств – и, неизбежно, против личной свободы и свободы ассоциаций. Потому что люди пользуются своей свободой, чтобы дискриминировать меньшинства. Это движение представлено активистами, которые настойчиво выискивают дискриминацию везде, где только можно – или попросту изобретают ее там, где ее нет.

            Хорошо известны случаи, когда гей-активисты специально разыскивают христианских пекарей или фотографов, делают им заказы, которые те в силу своих убеждений исполнять не могут – например, изготовить торт, прославляющий «однополые браки» – а потом, возопив о бесчеловечной дискриминации, которой они подверглись, таскают их по судам. Другой характерный пример – «транс-активисты», то есть биологические мужчины, считающие себя женщинами, которые требуют допуска в женские душевые и раздевалки и при этом отвергают любые компромиссы вроде отдельных кабинок – нет, им принципиально важно являться именно в женские душевые вместе с биологическими женщинами.

            Этой практике – настойчиво лезть к людям, которые совсем не рады их видеть – и взялись подражать юноши из «Сети», а феминистки из «Симоны» оказались в положении тех консерваторов, «трансфобов» и «гомофобов», которые терпят в высшей степени неделикатный натиск со стороны ЛГБТ-активистов.

            «Ну вот и хорошо, – пишут некоторые в Сети, – неприятель побит собственным его оружием!» Проблема в том, что определенные виды оружия таковы, что перенимая его, вы сами неизбежно трансформируетесь. Если некоторые методы нейтральны и ими может пользоваться кто угодно, то некоторые другие несут на себе неустранимую печать тех, кто их придумал. Как-то я читал о группе гей-активистов, которые в блестках и перьях пришли в католическую церковь с требованием допустить их к Причастию. Они никакого насилия не совершали, бомб не бросали – но мы все равно вряд ли сочтем такое поведение приемлемым. Если вы входите на частную территорию – в частный дом, клуб или место религиозного поклонения – вы должны уважать права хозяев и установленные ими правила.

            До сих пор упорное и намеренное пренебрежение этим простым принципом демонстрировали только гей- и транс-активисты в западных странах, которые усматривают в чужой приватности и свободе невыносимую дискриминацию. Теперь к ним присоединились патриотические активисты из «Сети». Поздравлять ли их с этим? Мне как-то не хочется.

            Чтобы не превратиться в то, с чем вы боретесь, важно определиться со своими принципами – и вместо того, чтобы нападать на противников, отстаивать эти принципы.

            И вот один из таких важных принципов – уважение к чужой свободе и приватности. Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила и проповедовать там смехотворно неадекватные идеи. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит.


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