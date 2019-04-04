Основательницу петербургского кафе для женщин вызвали в прокуратуру

Одна из основательниц кофейни для женщин «Симона» в Санкт-Петербурге Леда Гарина сообщила, что прокуратура вызвала ее на допрос из-за дискриминации мужчин.

«Еее! К нам пришла прокуратура и сказала, что вызывает меня на допрос за то, что мы дискриминируем мужчин», – написала она в Facebook.

The Village связывает вызов в прокуратуру с жалобой пользователя Twitter Max, который еще 5 февраля опубликовал текст заявления в это ведомство. В нем он писал о кофейне для женщин «Симона», в которую допускают только мужчин. Заявитель предположил, что «действия администраторов кафе нарушают ряд положений действующего законодательства Российской Федерации» – в частности, дискриминируют мужчин, отказываясь их обслуживать.

Отметим, что вскоре после открытия в кафе проник мужчина, переодетый в женщину.