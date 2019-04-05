В Хабаровском крае вынесен приговор скрывавшемуся 11 лет дезертиру-контрактнику

Советско-Гаванский гарнизонный военный суд признал бывшего командира отделения войсковой части 51460 Дмитрия Бережного виновным в дезертирстве в августе 2007 года, сообщает главное военное следственное управление СК России.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2007 года Бережной в целях уклонения от военной службы самовольно оставил расположение воинской части и более 11 лет скрывался от командования и органов предварительного следствия», – говорится в сообщении на сайте главного военного следственного управления СК России.

В октябре 2018 года наряд полиции в городе Советская Гавань Хабаровского края задержал Бережного за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Скрывая свою принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, он представился сотрудникам правоохранительных органов другим именем, однако путем проведения дактилоскопического исследования его личность была установлена, сообщили в главке.

Решением Советско-Гаванского гарнизонного военного суда Бережному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале прошлого года военные следователи рассказали о сбежавшем из российской армии 25 лет назад дезертире, который явился с повинной.

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