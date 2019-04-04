В России создадут собственный спортивный арбитраж

Спортивный арбитраж в ближайшее время может появиться в России, заявил заместитель министра юстиции Денис Новак.

«45 членов совета проголосовали за, один – против. В соответствии с законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ» и нормативной базой рекомендация совета является необходимым условием для предоставления Минюстом права НКО на создание постоянно действующего арбитражного учреждения», – сообщил заместитель министра юстиции Денис Новак ТАСС.

Он пояснил, что в законе «О физкультуре и спорте» есть глава, устанавливающая особенности разрешения споров в области спорта высших достижений между спортсменами, тренерами и иными участниками этих отношений.

«В законе о третейском разбирательстве тоже содержится упоминание о том, что эти споры могут передаваться в арбитраж в соответствии с особенностями. В законе «О физкультуре и спорте» конкретно указано, что такой арбитраж должен быть создан при некоммерческой организации, учредителем которой является Олимпийский комитет России», – добавил Новак.

Таким образом, созданный арбитраж будет рассматривать «споры, касающиеся отношений со спортивными клубами, с федерациями, в том числе индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров, а также споры, касающиеся допинга».

Заместитель министра юстиции объяснил, что пока в России нет подобного специального института, споры будут решаться в арбитражных институтах за рубежом: «Потому что пока у нас проблема состоит в том, что по нашему Трудовому кодексу и гражданско-процессуальному законодательству такие споры относятся к компетенции государственных судов общей юрисдикции. Поняв, что в наших судах решения арбитражей приводиться в исполнение не будут, все эти споры уходят за рубеж».

«Поэтому чрезвычайно важным является сейчас создание российского специализированного арбитража и внесение соответствующих изменений в трудовое и гражданско-процессуальное законодательства", – заключил Новак.

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