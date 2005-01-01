Российского спортсмена наказали за перчатку с именем Путина

Российский спортсмен, двоеборец Виталий Иванов получил предупреждение от Международной федерации лыжных видов спорта из-за выступления на чемпионате мира в перчатке, на которой были инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.

Выходивший на старт Иванов привлек к себе внимание журналистов тем, что на его перчатке черным маркером написано имя российского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

«Он мой президент, мой кумир, поэтому я и написал его имя», – пояснил этот поступок российский спортсмен. Он добавил, что на второй перчатке у него написано название родного города.

Судьи Международной федерации лыжных видов спорта вынесли ему предупреждение и заставили стереть надпись.

«В правилах говорится, что на соревнованиях нет места политическим сообщениям и лозунгам, поэтому на первый раз мы просто вынесли Иванову предупреждение», – прокомментировал инцидент член FIS Лассе Оттесен.