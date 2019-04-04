Ватикан признал архиепископа с Гуама виновным в педофилии

Апостольский трибунал Конгрегации вероучения подтвердил первоначальный обвинительный приговор архиепископу Аганьи (остров Гуам, США) Энтони Саблан-Апурону за преступления в отношении несовершеннолетних.

Трибунал не принял апелляцию священнослужителя, в результате приговор становится окончательным и не подлежит пересмотру, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы печати Святого престола.

73-летнему прелату предписано покинуть все посты в церкви, а также запрещено даже временное проживание в архиепархии.

Кроме того, папа Франциск назначил монсеньера Уилтона Грегори архиепископом Вашингтона вместо кардинала Дональда Вюрла, который в прошлом году подал в отставку в результате скандала о педофилии.

В конце февраля в Австралии арестовали префекта ватиканского секретариата по экономическим вопросам Джорджа Пелла, признанного виновным в растлении мальчиков из церковного хора.

Напомним, папа Франциск призывал к искоренению педофилии в католической церкви. По его словам, церковь должна превратить борьбу с педофилией среди священников в возможность для очищения.