Грудинин проиграл спор с НТВ по репортажу о ценных бумагах на 7,5 млрд рублей

Видновский суд Московской области отклонил иск директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина и отказался обязать телеканал НТВ опровергнуть сведения о наличии у него ценных бумаг на 7,5 млрд рублей в зарубежных банках.

Грудинин просил признать недостоверной распространённую в программе «Чрезвычайное происшествие» информацию, опровергнуть ее и взыскать с телеканала НТВ 1 рубль. В непонравившемся истцу сюжете рассказывалось о разделе имущества Грудинина с бывшей супругой, о зарубежной недвижимости и счетах в иностранных банках, о судебных спорах с акционерами и бывшими работниками совхоза, а также аресте принадлежащих ему акций, уточняется в решении суда.

«Суд пришел к выводу о том, что содержащиеся в интервью сведения являются оценочным суждением в отношении истца, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 ГК РФ. К представленному истцом лингвистическому заключению специалиста суд относится критически, поскольку специалист, составивший указанное заключение, не предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложного заключения», – говорится в решении суда, пишет РАПСИ.

Одновременно суд установил отсутствие в действиях ответчика злоупотребления правом с целью причинения вреда истцу. В связи с этим исковые требования Грудинина были отклонены в полном объеме.

Директор «Совхоза имени Ленина» не первый раз пытается в судебном порядке опровергнуть информацию о наличии у него ценных бумаг в зарубежных банках, однако все время проигрывает процессы. В частности, 2 апреля Мосгорсуд отказался обязать ВГТРК опровергнуть аналогичные сведения.

В июле 2018 года судебный участок мирового судьи №332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. В ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата. Кроме того, ЦИК 21 марта отказалась передать Грудинину освободившийся в связи со смертью Жореса Алферова мандат депутата Госдумы.