Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Мировой суд Останкинского района Москвы лишил соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева водительских прав из-за отказа пройти тест на алкоголь.

«Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев», – озвучила решение судья Анна Болотникова.

По данным протокола, 2 апреля Mercedes Хрусталева остановил инспектор, которому показалось подозрительным «резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение, не соответствующее обстановке», пишет РИА «Новости».

В связи с этим ведущего попросили пройти тест на алкоголь, однако он отказался. После этого Хрусталева отстранили от управления автомобилем, а само транспортное средство отправили на спецстоянку.

Согласно информации суда, юморист уже привлекался к административной ответственности из-за нарушения ПДД, однако раньше он получал лишь штрафы.

Несмотря на извещения, Хрусталев на заседание суда не явился. По решению суда он признан виновным по статье КоАП «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Максимальным наказанием по этой статье является штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на два года.