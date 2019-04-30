Грузовик ВСУ со снарядами подорвался в Донбассе

Грузовик украинских силовиков со снарядами подорвался на мине в районе подконтрольного Киеву Водяного в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«29 апреля северо-западнее поселка Водяное грузовой автомобиль ЗИЛ-131 79-й бригады подорвался на установленной украинскими боевиками противотанковой мине. Грузовик, перевозивший 122-миллиметровые боеприпасы к спрятанным в этом районе гаубицам Д-30, сгорел полностью», – сказал Безсонов, передает РИА «Новости».

Напомним, 24 апреля, группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения.

Перед выборами президента Украины ВСУ устроили массированные обстрелы позиций ополчения. В ЛНР также заявляли об активизации украинских силовиков.