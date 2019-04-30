Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео

Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.

Видеоролик опубликовал в соцсети «ВКонтакте» местный житель, на кадрах запечатлена сотрудница больницы, которая нецензурно выражается, передает РИА «Новости».

В БСМП после скандала инициировали внутреннее расследование и изучили записи с камер видеонаблюдения.

«Этот день у данного сотрудника был официальным выходным днем. Сотрудник оказался на территории БСМП по собственной инициативе, по неустановленным причинам и, как видно из видео, в неадекватном состоянии», – пояснили в учреждении.

Администрация БСМП отмечает, что у сотрудницы был нерабочий день, но из-за резонанса, вызванного роликом, она решила уволиться по собственному желанию.