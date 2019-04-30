Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200

Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.

В настоящее время идет модернизация силовой установки SaM-146, изначально созданной для пассажирского «Сухой Суперджет-100» (SSJ), в том числе установка реверса, повышение мощности, передает ТАСС.

Согласно годовой отчетности предприятия, в дальнейшем для Бе-200 планируется разработать российский двигатель.

«В настоящий момент для ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» главный риск связан с поставкой двигателей для Бе-200 предприятием «Мотор-Сич» (Запорожье, Украина). Основанием для данных опасений является политическая нестабильность региона. С целью компенсации данного риска планируются работы, связанные с испытанием на ВС Бе-200 двигателя российского производства для дальнейшего его применения», – сказано в отчете.

Российский самолет-амфибия Бе-200 способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Базовая конфигурация самолета предназначена для тушения лесных пожаров. Также существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации. Самолет оборудован восемью водяными баками, расположенными под полом грузовой кабины, и может брать на борт до 12 тонн воды.

Напомним, в начале апреля Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200 на мотор с комплектующими из стран НАТО. После этого появились сведения, что Бе-200 оснастят российскими двигателями ПД-10.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о планах Минобороны приобрести украинские авиадвигатели.