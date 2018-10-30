Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

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20 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 22:27  |  vz.ru
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Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Россиянин украинского происхождения Александр Прокопчук оказался в двух шагах от должности «главного копа Земли»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...

С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

Андрей Бабицкий, журналист
Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...

Почему Порошенко не стоило связываться с религией

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Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
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          Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

          Минобороны РФ в поиске украинских двигателей   20 ноября 2018, 21:00
          Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
          Текст: Ольга Самофалова

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          Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить?

          Минобороны России проводит закрытый аукцион на поставку авиационных двигателей Д-436, который производится украинским «Мотор Сич». Максимальная стоимость контракта составляет 2 млрд рублей, следует из материалов на портале госзакупок. Поставка должна быть осуществлена до 10 ноября 2019 года. Итоги закупки планируется подвести 12 декабря, передает РИА «Новости».

          Украинские двигатели могут стоить в районе 180–190 млн рублей. Значит, Минобороны хочет приобрести порядка 10 Д-436.

          Сам факт объявления тендера удивителен, так как буквально в начале этого года власти Украины запретили поставлять в Россию для гражданских самолетов двигатели Д-436, которые выпускаются запорожским предприятием «Мотор Сич». В настоящее время эти агрегаты устанавливаются на самолеты Ан-148 (собираются на Воронежском авиастроительном заводе) и на самолеты-амфибии Бе-200 (собираются на мощностях ТАНТК им. Бериева). Раньше запрет касался только продукции по линии ВТС с Россией – с июня 2014 года.

          Впрочем, Россия по этому поводу сильно не переживала. Еще в 2017 году было заявлено, что производство Ан-148 в Воронеже будет скоро остановлено, как только последние два самолета в рамках госзаказа будут переданы Минобороны. И вот последний обещают передать уже до конца ноября текущего года. Причина закрытия производства банальна – это отсутствие новых заказов. К тому же у России есть собственный и более современный Sukhoi SuperJet, спрос на который и надо наращивать.

          А вот для уникального самолета-амфибии Бе-200, или, как его еще называют, летающей «пожарной машины», отказ от украинского двигателя – не очень хорошая новость. Хотя Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) ранее успокоила, что уже давно вела работы по замене украинского двигателя на отечественный. Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146, которая производится в Рыбинске.

          На этом двигателе летают самолеты SSJ-100 у «Аэрофлота». ОДК и Safran Aircraft Engines развивают систему послепродажного обслуживания SaM146. Склады запчастей размещены и в России, и во Франции, что позволяет доставлять детали практически в любую точку мира в течение суток. В интересах заказчиков ведется работа и по увеличению «резервного пула» двигателей. В ОДК подтвердили техническую возможность такой ремоторизации по итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet».

          Каким же образом Минобороны РФ решило заполучить украинские двигатели и главное зачем, если у нас есть собственные на замену?

          «Заменить двигатель – это не минутное дело. Пока планируется поставить SaM146 на Бе-200 только в 2020 году. Но это только планы. Бе-200 с новыми двигателями еще нужно будет тестировать. То есть сейчас мы вынуждены прибегать к помощи «Мотор Сич», – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          Менять украинские двигатели на французско-российские на самолетах Бе-200 экономически не очень выгодно, просто потому, что большого спроса на него со стороны рынка нет. «Заказов практически нет, а ремонтизация – это долгий и дорогой процесс. Более того, необходимо модифицировать двигатели SaM146 под работу в агрессивной, например, соленой воде. Это тоже дорогостоящие работы, за которые кто-то должен заплатить. А зачем, если внятного сформированного портфеля заказов нет, и, судя по всему, не будет, потому что самолет хороший, но рынком не востребован в больших объемах», – считает глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. За двадцать лет было произведено всего 12 самолетов Бе-200. Девять самолетов эксплуатирует наше МЧС и один – Азербайджан (еще два – опытные экземпляры).

          Интересно, что Минобороны не является эксплуатантом Бе-200. У ведомства был заказ на шесть штук, но в прошлом году контракт через суд был расторгнут. В итоге в числе заказчиков осталось пока только МЧС, которое заказало 24 самолета до 2024 года. Тогда почему аукцион на покупку двигателей запускает Минобороны, а не МЧС?

          Гусаров предполагает, что, скорее всего, двигатели понадобились для Ан-148, которые имеются в эксплуатации у военного ведомства. Производство самолета закрывается, но десятки машин продолжают летать, и им может требоваться замена двигателя или ведомство хочет иметь в наличие резервные агрегаты. В мире эксплуатируются 32 Ан-148, в России – 29 штук, из них 12 бортов принадлежит Минобороны, шесть – специальному летному отряду «Россия», и два – у МЧС.

          Украинский производитель однозначно в тендере принять участие не сможет. «Скорее всего, речь идет о приобретении двигателей на вторичном рынке. Но это не означает, что это будет б/у двигатель. Возможно, у кого-то такой двигатель на складе лежит, например у эксплуатанта или у лизинговой компании есть украинский резервный двигатель», – говорит Гусаров. «Надо понимать, что когда покупают 10 двигателей на пять самолетов, то берут еще один–два запасных двигателя. Поэтому не исключено, что где-то лежат невостребованные двигатели в запасе. В конце концов, можно приобрести уже летавшие двигатели с еще приличным ресурсом службы», – добавляет эксперт.

          Чисто теоретически в интересах России заключить контракт с «Мотор Сич» может некая третья сторона, которая перепродаст с наценкой эти двигатели Минобороны РФ.

          «Контрольный пакет «Мотор Сич» принадлежит теперь китайцам, а у нас с ними хорошие отношения. Надо знать условия контракта, но завод в КНР, который будет производить в том числе и Д-436, появится в 2020 году. Поэтому если речь о поставке Д-436 для МЧС до 2024 года, то Россия сможет рассчитывать уже на китайские мощности», – считает Андриевский.

          Если бы не запреты на политической почве, то столь крупный контракт мог бы стать настоящим подарком для украинского завода «Мотор Сич». Ведь запрет военного сотрудничества с Россией снизил объемы поставок на 40%, говорили на самом заводе.

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          Предприятие, правда, сумело остаться на плаву благодаря широкой линейке двигателей, в отличие от ряда других производства на Украине. «Сегодня завод успешно работает, имеет госконтракты, однако он до сих пор не оправился от потерь, которые возникли после разрыва с Россией. Порошенко лишил свою страну мощного заказчика в лице России. Вполне возможно, что благодаря КНР наши деловые связи до некоторый степени восстановятся», – надеется Андриевский. 


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