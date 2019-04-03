Украинский националист пообещал стать террористом в поддержку Порошенко

Лидер запрещенной в России украинской партии «Братство*» Дмитрий Корчинский заявил, что в поддержку действующего президента Украины Петра Порошенко будет агитировать с помощью «утюга и паяльника», а если понадобится, будет действовать как террорист.

«За Порошенко выступает модерновая сознательная боевая Украина, за Зеленского – коалиция «ваты» и идиотов. Каждый в своем окружении обязан выявить агентов Сатаны в своем окружении и убедить их проголосовать (за Петра Порошенко). Не голосовать за Зеленского», – передает слова Корчинского «Главред».

Он заявил, что для убеждения сторонников Зеленского не надо стесняться в выборе средств – их нужно «взять за хобот и убедить с помощью бейсбольной биты, с помощью утюга и паяльника».

«С помощью доброго слова, с помощью 500 гривен, с помощью чего угодно – убедить их, что они должны пойти и проголосовать за Петра Алексеевича», – заявил националист.

По его словам, в случае неудачного убеждения «придется работать как террористы», так как украинцам нужно «сохранить страну».

«Каждый должен идти «в поле», идти в народ и работать там как народники. Потому что потом нам придется там уже работать как террористы. Лучше работать народниками, мы их убедим, чтобы потом не пришлось их убивать», – резюмировал Корчинский.

По итогам первого тура выборов Зеленский набрал 30,23% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.