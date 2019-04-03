Британия отказала России в экстрадиции 63 человек

Власти Великобритании с 2002 года получили 67 запросов от России на экстрадицию лиц, привлеченных к уголовной ответственности, однако удовлетворили всего четыре из них, заявило российское посольство в Лондоне.

«В период с 2002 по 2019 год британской стороной было удовлетворено четыре запроса о выдаче граждан для привлечения к уголовной ответственности в России. Первый запрос был удовлетворен в 2008 году, однако выдача так и не состоялась, поскольку выдаваемый гражданин скрылся от полиции», – передает ТАСС сообщение посольства.

В 2018 году, отмечает диппредставительство, из-за нескоординированных действий правоохранительных органов Британии выдача четвертого гражданина, скрывавшегося от полиции накануне передачи России, оказалась сорвана.

«В настоящее время их местонахождение британской полиции по-прежнему неизвестно», – отметили в диппредставительстве.

В результате фактически России были переданы только два человека – в 2013 и 2017 годах.

«По состоянию на 2019 год британской стороной было отказано в выдаче 63 лиц. Еще несколько десятков запросов находятся на рассмотрении. На этом фоне число удовлетворенных запросов выглядит еще более удручающим», – сообщили в посольстве России.

Один из переданных России людей – Максим Винцкевич, который убежал в Лондон, преследуемый российским правосудием, но был экстрадирован в 2013 году.