Гройсман дал совет украинцам после первого тура выборов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил жителей страны не разочаровываться после перового тура голосования на президентских выборах.

«Я думаю, что нам нужно просто не поддаваться, с одной стороны, разочарованиям, как бы это ни было сложно, потому что мы, особенно в последние годы, утверждаем собственную независимость. С другой стороны, у нас не может быть никакой эйфории, потому что любой результат дается только через серьезную и системную работу», – сказал Гройсман, передает ТАСС.

Глава правительства также отметил, что высокая явка на выборах свидетельствует о том, что украинцам не безразлична судьба страны.

«Мы сами себе доказали и всему миру, что мы абсолютно демократическая страна, у которой есть прекрасные граждане, которые могут абсолютно спокойно и свободно прийти и проголосовать», – сказал премьер.

Он сообщил, что давно не верит в чудеса и в то, что кто-то в одиночку способен изменить ситуацию.

«Но мы будем делать и далее все, чтобы Украина стала сильной и развитой, потому что нигде в мире нас никто не ждет», – добавил Гройсман.

Кроме того, премьер назвал составляющие успеха Украины – любовь к родине, ответственность и добросовестность. «Призываю сегодня всех осмыслить, что Украина не просто место на карте, а наш дом», – заключил Гройсман.

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Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Явка составила 63,52%. Второй тур выборов назначен на Украине на 21 апреля.

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