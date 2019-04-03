Кремль отреагировал на новые расследования по «вмешательству» России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует комментировать новые расследования США по якобы «сговору» России с избирательным штабом республиканцев.

«Наверное, было бы неправильно России говорить о том, что происходит в США. Наверное, это прерогатива главы американского государства, коим является президент (Дональд) Трамп», – пояснил Песков, передает ТАСС.

Ранее Трамп назвал позором действия демократов, заявивших о новых расследованиях в палате представителей конгресса по «сговору» России с избирательным штабом нынешнего американского лидера.

Глава Белого дома добавил, что закончивший расследование спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было.

При этом представители Демократической партии США в Конгрессе остались не удовлетворены основными выводами расследования.