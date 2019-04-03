Испытания комплекса противодействия беспилотникам начались в России

В Тверской области на учениях Ракетных войск стратегического назначения проводятся испытания комплекса противодействия беспилотникам «Валдай», сообщили в Минобороны.

«На командно-штабном учении РВСН в Тверской области широко применяются перспективные разработки различного назначения и модификаций. Впервые на маршрутах боевого патрулирования будет применен перспективный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА («Валдай»)», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что комплекс способен находить цели при помощи радиолокационного канала, подтверждать и автоматически сопровождать их с помощью оптико-электронных средств.