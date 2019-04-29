Футбольных фанатов избили под Уфой после матча

В Башкирии началось разбирательство по факту драки под Уфой между фанатами ФК «Урал» и неизвестными, сообщило местное МВД.

После матча между футбольными командами «Уфа» и «Урал» (4:1), прошедшего в воскресенье, автобус с фанатами из Екатеринбурга после выезда из Уфы нагнали и блокировали несколько машин, передает РИА «Новости».

Сообщается, что выбежавшие из автомобилей мужчины разбили стекло автобуса фанатов и спровоцировали их на драку.

«Вчера в полицию поступило сообщение от водителя автобуса из Екатеринбурга, что между несколькими его пассажирами и несколькими неизвестными произошел конфликт. По сообщению прибыли сотрудники полиции. Никто из граждан за медицинской помощью или с заявлениями в органы внутренних дел не обращался», – отмечается в сообщении.

В начале апреля произошла массовая драка между фанатами московского «Торпедо» и калужского «Кванта», в ней приняли участие около 120 человек.