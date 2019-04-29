Обвиняемому в изнасиловании дознавательницы в Уфе продлили арест

Суд в Уфе продлил арест одному из трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги.

«Оставили арест до 31 мая – на время ознакомления с материалами», – сообщил решение суда в отношении Эдуарда Матвеева адвокат Аслям Халиков, ТАСС.

Ранее, 26 апреля другого фигуранта этого дела, Павла Яромчука, суд отправил под домашний арест. Решение о наказании третьего обвиняемого – Салавата Галиева – будет вынесено позже.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.