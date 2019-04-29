Названы регионы России с наибольшей доступностью автомобилей

Исследователи изучили возможность приобретения нового автомобиля стоимостью 500 тыс. рублей в разных регионах России.

По данным исследования, без проблем купить и содержать новый автомобиль могут 66,5% семей Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в Чукотском автономном округе (55,3%), Магаданской области (55,1%), Ханты-Мансийском автономном округе (54,6%), Москве (53,4%), Сахалинской области (52,3%) и Ненецком автономном округе (52,2%), сообщает РИА «Новости».

В конце рейтинга оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия. В последней только 6,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 500 тыс. рублей. Эксперты объяснили невысокую доступность автомобилей в данных регионах большим составом семей, невысокими зарплатами и безработицей.

В среднем по России владение новым автомобилем доступно для 29,6% семей.

Авторы исследования отмечают, что автовладельцы из небогатых регионов чаще покупают подержанные автомобили, отказываются от страховок, обслуживают машины самостоятельно или в неофициальном сервисе, экономят на бензине.

Также уточняется, что за 2018 год в России продали 1,8 млн новых транспортных средств, а это на 12% больше, чем в 2017 году.

Но для большого количества семей в значительной части регионов России покупка даже недорогого автомобиля без наличия сбережений остается пока трудно реализуемой задачей.

Ранее были названы регионы, где чаще всего покупают новые автомобили.