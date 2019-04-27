Названы регионы, где больше всего приобретают новые автомобили

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27 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Причина загрязнения российской нефти оказалась невероятной

Маловероятная версия названа причиной загрязнения российской нефтиФото: Александр Саверкин/ТАСС
С российской нефтью случилось нечто уникальное – против ее качества совершена самая настоящая диверсия. По крайней мере, именно так утверждает российский оператор нефтепровода «Дружба», компания «Транснефть». Там заявляют, что загрязнение нефти в трубопроводе произошло умышленно. Насколько убедительной выглядит эта версия? Подробности...
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Шойгу взялся решить «большую беду ВВС России»

Самолеты ВКС России стоят на аэродромах под открытым небом в любую погоду и время годаФото: Иванов Виталий/Фотохроника ТАСС
Министерство обороны затеяло дело колоссальной важности: реконструкцию всех основных военных аэродромов страны. Сегодня десятки из них влачат жалкое существование и в случае войны не могут обеспечить ВВС РФ ведение полноценных боевых действий. Cо времен распада СССР этой проблемой в России практически не занимались. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Мария Бутина жестоко расплатилась за свою политическую наивность

Мария Бутина стала невинной жертвой большой политической игры в СШАФото: AP/ТАСС
В пятницу федеральный судья в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Девушка обвинялась в сговоре «с целью незаконной работы на правительство РФ». Результат судебного процесса нанес колоссальный удар по усилиям гражданского общества наладить отношения между Россией и США. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Крест по силам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Перед Пасхой сгорел величественный Нотр-Дам. На католическую Пасху прогремели взрывы на Шри-Ланке. Кто-то поучительно размахивает пальцем – это Бог воздает отступникам за грехи. Глупости. Если и Он, то не воздает, а испытывает. Подробности...

Осень украинской русофобии

Глеб Простаков, журналист
Принятый украинской Радой «антирусский» закон – не о развитии украинского языка, а именно о запрете русского. И еще – о победе сельского сознания над городским. У этого закона нет никаких других подоплек, кроме политической. Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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            Названы регионы, где больше всего приобретают новые автомобили

            27 апреля 2019, 18:16

            Текст: Алексей Дегтярев

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            За первый квартал 2019 года жители России купили 323 тыс. новых легковых авто, больше всего машин было приобретено в Москве.

            В Москве было куплено свыше 45 тыс. автомашин, почти 30 тыс. купили автолюбители в Московской области, на третьем месте оказался Санкт-Петербург, где закупили более 21 тыс. авто, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

            Среди десяти регионов-лидеров в этом рейтинге оказались Татарстан (14 тыс. авто), Краснодарский край (13 тыс. авто), Башкортостан (11 тыс. авто), Свердловская (свыше 10 тыс. авто), Самарская (9,8 тыс. авто), Челябинская (8,3 тыс. авто) и Ростовская области (8,2 тыс. авто).

            Отмечается, что больше половины купленных автомобилей были приобретены за счет кредитных средств.


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