Названы регионы, где больше всего приобретают новые автомобили

За первый квартал 2019 года жители России купили 323 тыс. новых легковых авто, больше всего машин было приобретено в Москве.

В Москве было куплено свыше 45 тыс. автомашин, почти 30 тыс. купили автолюбители в Московской области, на третьем месте оказался Санкт-Петербург, где закупили более 21 тыс. авто, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди десяти регионов-лидеров в этом рейтинге оказались Татарстан (14 тыс. авто), Краснодарский край (13 тыс. авто), Башкортостан (11 тыс. авто), Свердловская (свыше 10 тыс. авто), Самарская (9,8 тыс. авто), Челябинская (8,3 тыс. авто) и Ростовская области (8,2 тыс. авто).

Отмечается, что больше половины купленных автомобилей были приобретены за счет кредитных средств.