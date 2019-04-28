Назван наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов

Американская газета The Washington Post и телеканал ABC со ссылкой на результаты социологических опросов назвали имя кандидата, который пользуется наибольшей поддержкой членов Демократической партии и сторонников демократов.

По их данным, таким кандидатом является бывший вице-президент США 76-летний Джо Байден, его поддерживают 17% демократов и их сторонников. На втором месте по уровню поддержки – 77-летний Берни Сандерс с 11% голосов опрошенных, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Байден и Сандерс являются наиболее узнаваемыми из списка почти 20 демократов, которые объявили о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года.

Телефонный опрос проводился в период с 22 по 25 апреля на английском и испанском языках. В нем принял участие 1001 взрослый американец. Погрешность может составлять 3,5 процентных пункта.

В четверг Байден заявил, что намерен баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Президент США Дональд Трамп посмеялся над такими планами «сонного Джо».