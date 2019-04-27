Адвокат Карауловой рассказал подробности ее освобождения

Адвокат осужденной за попытку вступления в террористическую организацию Варвары Карауловой Сергей Бадамшин рассказал о ее выходе из колонии.

«С 15 года мы бились за Варю. Слава Богу, что сейчас, в таком последнем рывке с этим УДО мы смогли добиться справедливости. Что касается эмоций, испытываю счастье и очень рад за Варю, очень рад за ее близких и ее семью, за тех, кто ее ждал, переживал за нее», – рассказал Бадамшин в интервью RT.

Он также отметил, что мать осужденной регулярно ездила к дочери в колонию и много пережила.

«Много мы не говорили, но много всяких моментов возникало в связи с содержанием под стражей и отбытием наказания в колонии. Непростой труд был для ее мамы», – добавил адвокат.

Бадамшин заявил, что все сделанное защитой, было правильно, и он ни о чем не жалеет.

«Мы все сделали правильно, все, что нужно было, мы сделали, и вот эта последняя финальная точка является таким пасхальным подарком Варе и ее семье. Я тоже очень рад, счастлив и считаю, что приложил непосредственно к этому руку», – заключил он.

Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ* (запрещена в России). Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию.

Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.

в апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года. 27 апреля Караулова вышла из колонии.