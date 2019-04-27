Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником православной Пасхи и отметил, что вера в воскресение Господа Иисуса Христа является «непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство».

«Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от их Создателя», – приводит его слова РИА «Новости».

Через нарушение заповеди и непослушание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть, сказал патриарх.

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«Когда же, по слову апостола Павла, «пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4:4-5)», – говорится в обращении.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что явив полное послушание Богу-Отцу, «приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним». «Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом», – сказано в пасхальном послании патриарха.

В этом году праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается 28 апреля. В субботу, накануне Пасхи, в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, от него зажгли специальную капсулу, которая будет доставлена самолетом во Внуково, а оттуда – в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе.