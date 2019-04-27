В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос, передает ТАСС.

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» – такими словами на разных языках верующие со всего мира приветствовали схождение Благодатного огня.

На ваш взгляд Вы отмечаете Пасху? Да, потому что православный (православная)

Да, хотя не православный (не православная)

Нет



Благодатный огонь, символизирующий воскрешение Иисуса Христа, считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи называют «чудом схождения Благодатного огня».

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от огня специальную капсулу, в которой в субботу будет доставлен самолетом в московский аэропорт Внуково , а затем – в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.