В ООН заявили о нарушении прав Ассанжа

Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи заявил о серьезных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.

Каннатачи заявил, что его встречи с Ассанжем подтвердили как минимум «два, а возможно, четыре разных вида серьезных нарушений неприкосновенности частной жизни», передает РИА «Новости».

«Это сильно меня беспокоит», – добавил он.

Специальный докладчик ООН отметил, что следующий шаг – это определение, предоставляло ли посольство Эквадора Ассанжу необходимый минимум неприкосновенности частной жизни.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после решения южноамериканской страны отказать журналисту в убежище.

В Британии суд объяснил арест Ассанжа нарушением условий освобождения под залог. При этом в Скотленд-Ярде заявили, что журналист задержан по запросу властей США.

В Кремле отметили, что арест журналиста противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ.

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