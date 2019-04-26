Найдено решение по возобновлению транзита нефти из России

Техническое решение по возобновлению транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба» найдено, вопросы компенсации не обсуждались, сообщил гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко.

«Техническое решение найдено. (…) Пока обсуждался вопрос решения технических проблем, а финансовый вопрос стороны будут обсуждать затем совместно», – отметил глава компании, передает ТАСС.

Он также сообщил, что прокачка через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии может восстановиться к концу первой декады мая. Гавриленко добавил, что как минимум в обозначенный период возобновит стабильную работу самая южная ветка «Дружбы» по прокачке нефти Urals по территории Украины для НПЗ в Чехии и Словакии.

Он также отметил, что ущерба инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на Украине не было нанесено, передает РИА «Новости». Он добавил, что в то же время есть недополученная выручка, однако не уточнил ее размер.

Ранее Белоруссия заявила о возвращении поставок качественной нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Напомним, проблема с качеством российской нефти, поступающей в Белоруссию по южной ветке трубопровода «Дружба», возникла на прошлой неделе. Минск заявил о поступлении «загрязненной российской нефти» в ЕС и на Украину.

Во вторник замглавы белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что до конца 2019 года Минск рассчитывает найти альтернативу российской нефти.

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