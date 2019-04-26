Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи

Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».

Рашада Набиева лишили статуса судьи на заседании квалификационной коллегии судей в связи с наличием у него гражданства Республики Азербайджан, передает РИА «Новости».

«Прекратили полномочия в связи с приобретением Набиевым гражданства иностранного государства», – сказали в управлении.

Напомним, его отец Гасан Набиев на заседании регионального парламента заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении.

При этом сам 64-летний депутат оказался миллионером. В справке о доходах за 2017 году указано, что его годовой доход составил почти 14 млн рублей.

После этого случая Набиева исключили из партии «Единая Россия», а также досрочно лишили полномочий.