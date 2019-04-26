Увеличилось число жертв среди горняков обрушившейся шахты в ЛНР

Тело еще одного горняка достали на поверхность из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка в Луганской народной республике, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Кацавалов сообщил, что «в данный момент в шахте работают пять звеньев горноспасателей», проводятся «и крепеж отвалившейся породы». На поверхность подняты трое погибших, судьба еще 14 человек «остается под вопросом», передает РИА «Новости».

Авария на шахте «Схидкарбон» произошла утром 25 апреля; в результате под землей оказались 17 шахтеров.

Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию под личный контроль, поручив создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.

Спасатели МЧС России по просьбе органов власти ЛНР направили к шахте отряд горноспасателей.

В пятницу была названа причина аварии – взрыв метана.