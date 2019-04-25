Капитан первого ранга оценил поручение Путина по поводу кортиков

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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

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Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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            Капитан первого ранга оценил поручение Путина по поводу кортиков

            25 апреля 2019, 22:55

            Текст: Александр Колпаков

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            «Если бы я не верил в успех своего предложения, я бы не суетился и не задавал бы эти вопросы на встрече с Путиным», – признался газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга Сергей Горбачев. Так он прокомментировал решение президента рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков, о чем ранее Путина просил офицер.

            «Некоторые обвиняют меня в том, что мои вопросы несерьезны. Но на самом деле речь идет не о кортике, а о традициях, – традициях, которые предаются забвению и попираются», – рассказал капитан первого ранга, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

            Он напомнил, что лично задавал вопрос главе государства на тему кортиков уже второй раз, когда 18 марта выступал на встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя (первый раз был в 2015 году на ежегодной пресс-конференции Путина).

            Горбачев напомнил, что проблема кортиков решается с конца 2015 года. «Указание президента было выполнено с точки зрения документов, правовой базы и так далее, – отметил капитан. – На это ушло два с половиной года, поскольку окончательно вопрос был закрыт только в июне 2018-го. Тем не менее, вопрос был решен так, что на практике он не работает». 

            Однако офицер выразил надежду, что теперь, после встречи Путина с общественностью 18 марта, по итогам которой появилось поручение правительству и Росгвардии, «все-таки удастся справиться с этой проблемой кортиков. «Где мы – там победа. Где мы – там Россия», – подытожил капитан.

            Горбачев также отметил, что во время встречи Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя царила «самая доброжелательная и как всегда интересная» атмосфера.

            «Лично я в очередной раз убедился, что у нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой поставленный вопрос совершенно спокойно, рассудительно и аргументировано», – отметил он.

            Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2015 года Владимир Путин заявил, что «кортики офицерам надо вернуть». Этими словами он завершил тогда свою ежегодную большую пресс-конференцию в ответ на вопрос капитана первого ранга Горбачева, который рассказал, что в последние годы у увольняющихся из рядов ВМФ офицеров забирают кортики. Традиция оставаться с кортиком после ухода со службы существовала в России со времен Петра I, но была отменена в 2013 году.

            Как сообщила в четверг газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма 18 марта поручил правительству представить серию предложений, связанных с решением проблем жителей полуострова. Так, например, правительству и Росгвардии поручено к 15 июня рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков и представить соответствующие предложения.


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