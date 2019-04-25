Эксперт назвал реальные стороны «гражданской войны на Украине»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что на Украине началась и продолжается гражданская война между теми, «кого удалось убедить, что они не русские, и теми, кто пытается сохранить свою русскую идентичность».

«Нельзя говорить, что украинский язык единственный атрибут украинской нации. Другое дело, что это единственный атрибут, который можно насадить насильно. Впрочем, это возможно, но лишь путем жесточайшего принуждения, либо с помощью ассимиляции путем введения в действие законов, аналогичных тем, которые сейчас приняли в украинском парламенте», – заявил Безпалько.

Исследования Гэллапа подтверждает, что 83% населения Украины говорит на русском языке, предпочитая его украинскому в качестве родного, рассказал эксперт. В то же время статистика запросов «Яндекса» показывает, что большинство запросов, даже из ее западных регионов Украины, поступают в поисковую систему на русском языке. То есть, люди общаются между собой и получают информацию на русском языке. Но при этом в головы значительного количества людей удалось вбить идею, что они не русские, не смотря на то, что русский язык для них родной, отмечает Безпалько.

«Это так. В 20 веке на Украину свалилась независимость с границами, а под эти границы стали верстать флаг, герб, историю, идеологию и, естественно, язык, хотя основную работу для современных украинизаторов провели большевики еще в 20-30 годы. Они проводили не только украинизацию населения в плане принуждения его к украинскому языку, который они же и кодифицировали, но, по словам Елены Борисенок, они проводили «укранификацию сознания», они вбивали в головы людям, что они не русские, а украинцы», – отметил он.

По его словам, «украинизаторы», по сути, создавали нацию.

«Вот эта бомба, апеллируя к словам Путина, взорвалась сейчас, в 2014 году, и этот взрыв привел к тому, что на Украине по сути началась и продолжается гражданская война между теми, кого удалось убедить, что они не русские и теми, кто пытается сохранить свою русскую идентичность», – заявил эксперт.

По его словам, этот закон находится вполне в рамках триады Порошенко – «армия, язык, вера».

«Зеленскому сейчас придется определяться — либо категорически бороться с этим законом и возражать, в результате чего он получит обвинение в том, что он агент Кремля, либо поддержать закон и тогда полностью обмануть после выборов надежды тех избирателей, кто хотели перемен, и кто на русском юго-востоке голосовали за Зеленского в пику этой триаде», – заметил Безпалько.

По его словам, в большей степени язык на Украине является атрибутом влияния – смысл не только в украинизации, которую поддерживают большинство депутатов Рады, но и в противостоянии Зеленскому, чтобы поставить его перед выбором. В Facebook Зеленский сменил имя на украинский лад.

«В данном конкретном аспекте я бы вообще не придавал этому значения, – завершил беседу Безпалько, – ну, сменил и сменил – это работа на публику. Но, конечно это не обрадует тех, кто выступает за русский язык, за русскую культуру, за то, чтобы сохранить их, хотя бы на равной основе на Украине».

Ранее в четверг Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»; за документ проголосовали 278 депутатов.