Анджелина Джоли решила оставить наследство только одному из шести детей

Голливудская актриса и фотомодель Анджелина Джоли не станет делить свое наследство между детьми, а оставит все старшему сыну Мэддоксу, сообщают американские СМИ.

Наследство Джоли оценивается в 116 млн долларов, пишет Radar Online.

Сообщается, что 17-летнему Мэддоксу достанется продюсерская компания актрисы Jolie Pas. Примечательно, что лишь Мэддокс поддержал решение свою мать в разводе с актером Брэдом Питом, тогда как 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и десятилетние близнецы Нокс и Вивьен приняли сторону отца.

Новость о наследстве вызвала ярость у Питта, объяснившего поступок своей бывшей супруги попыткой задеть его. Также отмечается, что единственный наследник модели уже в 15 лет выступил исполнительным продюсером фильма «Сначала они убили моего отца», режиссером которого была Джоли.

Напомним, о разводе Питта и Джоли стало известно осенью 2016 года. После этого полиция начала проверку в отношении Питта из-за сообщений о жестоком обращении с детьми. Позже было объявлено, что никаких свидетельств подобного поведения не обнаружено.

В апреле 2019 года пара официально оформила развод, но им еще предстоит решить вопросы опеки и раздела имущества.