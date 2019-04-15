Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, теперь им предстоит решить вопросы опеки и раздела имущества.

Бывшие супруги получили документ об официальном расторжении брака. Теперь им необходимо завершить раздел имущества и оформить опеку над шестью детьми. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Blast.

Питт и Джоли решили довести дело до конца, поскольку уже эмоционально устали от длительного бракоразводного процесса.

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.

Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.