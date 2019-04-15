Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

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15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
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Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
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Кремль поддержал обновление Петербурга

Павел Данилин, политолог
У команды нового питерского градоначальника Александра Беглова в планах глобальное изменение облика города. Правда, для реализации этих планов не всегда имеются механизмы: все-таки Петербург – это не Москва с ее огромным по питерским меркам бюджетом. Подробности...
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            Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

               15 апреля 2019, 09:41
            Фото: Hubert Boesl/Verwendung weltweit/
            picture alliance/DPA/Global Look Press
            Текст: Евгения Шестак

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            Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись, теперь им предстоит решить вопросы опеки и раздела имущества.

            Бывшие супруги получили документ об официальном расторжении брака. Теперь им необходимо завершить раздел имущества и оформить опеку над шестью детьми. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Blast.

            Питт и Джоли решили довести дело до конца, поскольку уже эмоционально устали от длительного бракоразводного процесса.

            В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.

            Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.


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