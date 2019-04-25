При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Baza, прохожий у метро застрелил человека и выстрелил в себя. На месте работают полицейские.

Telegram-канал 112 утверждает, что погибли два уроженца Армении.