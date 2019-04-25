Немецкий посол вступилась за Россию перед США

Германский посол в Вашингтоне Эмили Хабер в марте направила депутатам Конгресса США письма с призывом не угрожать санкциями российским компаниям Новатэк и Газпром, которые реализуют проекты в ФРГ, пишет таблоид Bild.

«Нас беспокоит, что Конгресс сейчас планирует наложить новые санкции в энергетической сфере против России. Эти санкции могут затронуть европейскую энергетическую безопасность», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild обращение дипломата.

Хабер заявила, что Германии и Европе нужны как СПГ-терминалы, так и российский газ, поступающий через трубопровод. Она подчеркнула, что Берлин и Вашингтон должны тесно работать над вопросами введения энергетических санкций, которые могут быть наложены на Россию.

«Я также обеспокоена, что санкции DASKA могут затронуть запланированный терминал СПГ в Ростоке из-за миноритарного участия российской фирмы Новатэк», – добавила она. Речь идет о новом законопроекте «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенным на рассмотрение Конгресса рядом американских сенаторов.

Посол отметила, что санкции против участвующей в строительстве фирмы Новатэк «могут оказать негативное влияние на принятие импорта СПГ в Германии и значительно помешать развитию возможностей импорта СПГ».

В конце марта газета ВЗГЛЯД писала о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила анонсированный в октябре прошлого года законопроект H.R. 1616 о противодействии поставкам энергоносителей из России в Европу.

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