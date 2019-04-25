Вскрылись планы ЦРУ парализовать работу российской разведки после распада СССР

После распада СССР американские спецслужбы собирались парализовать работу российской разведки, заявил первый заместитель директора Службы внешней разведки (СВР) в 1992-1996 годах, глава СВР в 1996-2000 годах Вячеслав Трубников.

Трубникова спросили о том, чем, на его взгляд, было вызвано заявление директора ЦРУ Роберта Гейтса в 1992 году о «незначительности изменений» в деятельности российских спецслужб после августа 1991 года, передает ТАСС.

Бывший глава СВР заявил, что, вероятно, «в качестве задачи-минимум ЦРУ ставило паралич российской разведки, а задачей-максимум видело низведение нашей разведки до уровня разведслужб бывших стран Варшавского договора, осуществив в отношении СВР тот же комплекс мер, что и в отношении немецкой Штази (люстрации и т. п.)».

Он указал также, что на фоне неимоверного внешнего и внутреннего давления на отечественные спецслужбы после событий августа 1991 года и особенно после распада СССР «разведка выжила в новых условиях, благодаря гражданскому мужеству и преданности народу ее костяка из государственников-патриотов, правильному пониманию ими духа ранее данной присяги и сути национальных интересов новой России».

Также большую роль сыграло «мудрое руководство нового командира в лице Евгения Максимовича Примакова (первый директор СВР России в 1991-1996 годах)» и «всепогодная» работоспособность и результативность «деятельности оперативного состава».

«Роль разведки, безусловно, меняется в зависимости от объема и характера тех новых задач, которые ставит перед нею политическое руководство страны», – отметил Трубников.

Он добавил, что на сегодняшний день для него очевидна «постоянно растущая аналитическая компонента разведдеятельности».

Ранее Трубников заявил, что считает экологическую катастрофу более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.