Экс-глава российской разведки назвал главную угрозу человечеству

Генерал армии и Герой России Вячеслав Трубников, который в 1996-2000 годах был директором Службы внешней разведки России, считает экологическую катастрофу более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.

«Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядерное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по снижению этой угрозы», – сказал Трубников в интервью РИА Новости.

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является бездумностью, однако будут другие соглашения, уверен генерал.

Трубников привел пример отношений Индии и Пакистана, где гораздо более серьезной угрозой может стать перекрытие водоснабжения. Эффект будет аналогичным воздействию нескольких атомных бомб, которые сбросили бы, например, на пакистанскую столицу Белуджистан, отметил экс-глава разведки.

«Надо смотреть далеко вперед. Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», – заключил он.

Ранее Путин призвал не допустить экологической катастрофы при освоении Арктики. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал усилить меры для снижения загрязнения воздуха.