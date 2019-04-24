Врио главы Оренбуржья поддержал жителей области в вопросе проведения «Бессмертного полка»

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поддержал жителей региона, настаивающих на проведении шествия «Бессмертного полка» по проспекту Победы в Оренбурге.

«Бессмертный полк» в Оренбурге будет проходить по проспекту Победы – там, где решили горожане. Потому что это общенародная акция, это общая память, гордость и боль. Увидел множество обращений оренбужцев, уважаю вашу позицию», – написал Паслер в Instagram.

«Решать, где проводить «Бессмертный полк» должны люди. А службы – думать, как это организовать. Никак не наоборот. Так что «Бессмертному полку» быть. И право горожан самим решить, где», – отметил врио губернатора.

Как сообщает Regnum, новые власти Оренбурга собрались перенести традиционное шествие с проспекта Победы на проспект Парковый, площадь Ленина и улицу Советскую. Горожане возразили, аргументируя свой протест тем, что предложенные городом площадки значительно меньше проспекта Победы. Кроме того, поблизости с проспектом находятся стела «Оренбург – фронту» и мемориал «Вечный огонь», где каждый год собирались участники шествия. Жители отмечают, что в 2018 году «Бессмертный полк» собрал около 40 тыс. человек, а в 2019 году их ожидается больше, поэтому новые площадки могут не вместить всех желающих.

Ранее сообщалось, что акцию «Бессмертный полк» отказались регистрировать в Белоруссии. Против проведения акции «Бессмертный полк» в стране выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.