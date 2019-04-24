Врио главы Оренбуржья поддержал жителей области в вопросе проведения «Бессмертного полка»

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24 апреля, среда | Последнее обновление — 20:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Луганске рассказали о желании порвать с Украиной после получения российских паспортов
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию
Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы
Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе
Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США
Тюмень спасли от боевиков
Россия приняла историческое решение для Донбасса
Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Газ в обмен на поцелуи
Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон
Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотникПодробности...
Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама
Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утруПодробности...
Собор Парижской Богоматери сгорел
Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь ПарижПодробности...
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